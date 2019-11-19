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Израиль атаковал десятки объектов в Сирии

20.11.2019 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Израиль атаковал десятки объектов в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по десяткам целей в Сирии. Удар нанесен в ответ на ракетную атаку.

Во вторник, 19 ноября, Тель-Авив сообщил о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории арабской республики. В ночь на среду, как сообщает РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности.

Уточняется, что удары нанесли приблизительно по 20 объектам, больше половины из которых принадлежали иранским силам.

Один из них - расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". При этом военные добавили, что намеренно не стали разрушать его полностью.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

 
 
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Армия обороны Израиля нанесла удар по десяткам целей в Сирии. Удар нанесен в ответ на ракетную атаку.
 
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