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Районный этап конкурса «Мисс Беларусь» пройдёт в Слуцке 7 декабря
20.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
7 декабря в 11:00 в Слуцком ГДК состоится районный этап отбора участниц Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».
В районном этапе могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными (далее – участницы), отвечающие следующим требованиям:
Заявки принимаются на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , контактный телефон 2-56-36.
В заявке указывается Ф.И.О., дата рождения, рост и контактные телефоны. На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.
Конкурсанткам необходимо приходить на кастинг в опрятной одежде, подчеркивающей фигуру (желательно черная майка и черные легинсы). При себе обязательно иметь туфли на каблуке.
Регистрация участниц состоится 7 декабря с 10.00 - 11.00.
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В заявке указывается Ф.И.О., дата рождения, рост и контактные телефоны. На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе...
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