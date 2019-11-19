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Районный этап конкурса «Мисс Беларусь» пройдёт в Слуцке 7 декабря

20.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

7 декабря в 11:00 в Слуцком ГДК состоится районный этап отбора участниц Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».

В районном этапе могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными (далее – участницы), отвечающие следующим требованиям:

  • имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
  • возраст от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;
  • рост не ниже 174 см, не имеющие на теле татуировок и пирсинга;
  • никогда не состоявшие в браке;
  • не имеющие детей.

Заявки принимаются на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , контактный телефон 2-56-36.

В заявке указывается Ф.И.О., дата рождения, рост и контактные телефоны. На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.

Конкурсанткам необходимо приходить на кастинг в опрятной одежде, подчеркивающей фигуру (желательно черная майка и черные легинсы). При себе обязательно иметь туфли на каблуке.

Регистрация участниц состоится 7 декабря с 10.00 - 11.00.

К участию в конкурсе не допускаются обладательницы титула «Мисс Беларусь» и победительницы в номинациях предыдущих национальных конкурсов красоты «Мисс Беларусь», а также лица, имеющие отношение к фото- и видеоматериалам, носящим эротический или порнографический характер.


Слуцкий край

 
 
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В заявке указывается Ф.И.О., дата рождения, рост и контактные телефоны. На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе...
 
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