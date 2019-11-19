Редакция газеты “Нясвіжскія навіны” принимает участие в форуме журналистов Минской области проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» (обновляется)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями













«Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке». Эту тему обсуждают на семинаре для СМИ Минской области. Большой журналистский форум проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень».





В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента Республики Беларусь, Министерства информации, руководители, представители средств массовой информации Минской области. Среди них и редакция газеты “Нясвіжскія навіны”.









Во время семинара будут награждены победители от Минской области республиканского творческого конкурса «Пад знакам Года малой радзімы».



