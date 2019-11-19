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Редакция газеты “Нясвіжскія навіны” принимает участие в форуме журналистов Минской области проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» (обновляется)

20.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Редакция газеты “Нясвіжскія навіны” принимает участие в форуме журналистов Минской области проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» (обновляется)
«Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке». Эту тему обсуждают на семинаре для СМИ Минской области. Большой журналистский форум проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». 

Редакция газеты “Нясвіжскія навіны” принимает участие в форуме журналистов Минской области проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» (обновляется)

В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента Республики Беларусь, Министерства информации, руководители, представители средств массовой информации Минской области. Среди них и редакция газеты “Нясвіжскія навіны”.

Редакция газеты “Нясвіжскія навіны” принимает участие в форуме журналистов Минской области проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» (обновляется)

Редакция газеты “Нясвіжскія навіны” принимает участие в форуме журналистов Минской области проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» (обновляется)

Во время семинара будут награждены победители от Минской области республиканского творческого конкурса «Пад знакам Года малой радзімы».

Редакция газеты “Нясвіжскія навіны” принимает участие в форуме журналистов Минской области проходит в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» (обновляется)

 


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«Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке». Эту тему обсуждают на семинаре для СМИ Минской области.
 
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