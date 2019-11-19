V Борисовские межепархиальные рождественские образовательные чтения пройдут в ноябре

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С целью обсуждения широкого круга вопросов, связанных с проблемами духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения и дальнейшего объединения усилий Церкви, общества и государства в утверждении традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей белорусского общества, 26 ноября в г. Борисове пройдут V-е Борисовские межепархиальные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники».

Чтения состоятся в формате конференции в 11.00 в г. Борисове.

В ходе проведения чтений будут работать секции: «Социального служения» (по отдельной программе) — 27 ноября, г. Молодечно, начало в 11.00; «Опыт сотрудничества с учреждениями здравоохранения» на базе УЗ «Борисовский родильный дом» — 27 ноября, г. Борисове, начало в 11.00; Церковь и молодежь» (по отдельной программе) — 27 ноября, г. Слуцк, начало в 10.00; «Историко-культурные православные ценности в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи» на базе Минской духовной академии и «Церковь и СМИ» на базе Белорусского государственного университета культуры и искусств — 28 ноября в г. Минске, начало в 11.00;

секция семейного воспитания и дошкольных учреждений на базе ГУО «Академия последипломного образования» и «Учреждений общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи, социально-педагогических учреждений» на базе учреждений в ГУО «Академия последипломного образования» — 29 ноября в г. Минске, начало в 14.00.

В работе чтений примут участие более 400 человек: руководство Минского облисполкома и райгорисполкомов, духовенства регионов области, входящих в юрисдикцию Минской митрополии Белорусской Православной Церкви, руководители отделов епархий, представители региональных СМИ, представители общественных объединений, общеобразовательных, социально-педагогических и дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, территориальных центров социального обслуживания населения.