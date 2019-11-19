Подготовка авто к зиме: рекомендации ГАИ

Источник материала: Новости Дзержинска

Когда «переобувать» машину и что обязательно необходимо проверить в авто перед эксплуатацией в зимний период.

Как показывает практика и как рекомендуют специалисты в данной сфере, менять резину с летней на зимнюю следует, когда температура воздуха опускается до +7… +5 градусов. Зимняя резина рассчитана на эксплуатацию при низких температурах и обеспечивает более надежное сцепление с дорогой. Однако, к сожалению, некоторые водители не следуют этому правилу и попадают в неприятные ситуации на дороге. Самый худший исход здесь – дорожно-транспортное происшествие.

Переход на зимнюю резину в 2019 году

В ГАИ напоминают, что на территории Республики Беларусь эксплуатация автомобиля с использованием зимней резины обязательна с 1 декабря по 1 марта. Водители, которые нарушат данный пункт правил дорожного движения, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 0,5 базовой величины. Если данное нарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф может составлять 4 базовые величины. До 1 декабря ГАИ проводит профилактическую работу с водителями и дает им рекомендации относительно перехода на зимние шины. Но что, если в это время водитель попал в аварию, а температура была минусовой?

До 1 декабря ГАИ останавливает автомобили и только рекомендуем водителям поменять шины. Если водитель уже попал в ДТП, то устанавливаются виновник и пострадавшая сторона, а также выясняются все обстоятельства. Виновник ДТП привлекается к административной ответственности. При этом наличие летней резины еще не учитывается. Хотя в транспортном происшествии именно она может быть причинно-следственной связью.

Сроки перехода на зимнюю резину

В 2019 году похолодание началось раньше обычного, и многие водители еще в октябре стали «переобувать» свои машины. В ГАИ считают, что в этом вопросе все очень индивидуально и зависит от каждого конкретного случая.

Более опытные водители при первых же холодах на горизонте отправляются на СТО и производят все необходимые действия. Автолюбители с небольшим водительским стажем иногда это запускают и прибегают к замене резины уже на самых последних порах. Как правило, это в преддверии 1 декабря – даты, начиная с которой ГАИ применяют к водителям штрафные санкции. Так что здесь возникает такое понятие, как ответственность водителя перед самим собой и людьми вокруг. Дело в том, что в осенне-зимний период на улице может быть утренняя изморозь, скользкая дорога после дождя и другие неблагоприятные для водителя факторы. Поэтому снижение температуры ниже 10 градусов — это порог, после которого следует отогнать автомобиль на станцию технического обслуживания для замены резины с летней на зимнюю.

Подготовка машины к зиме

ГАИ ГУВД Мингорисполкома напоминает, что в осенне-зимний период транспортное средство должно быть полностью исправлено. Так что с наступлением холодов в первую очередь необходимо отогнать машину на ближайшую станцию технического обслуживания, где оценят состояние автомобиля. Но как именно должна проходить подготовка авто к зиме?

1. Проверьте отрегулированность тормозов и тормозной системы.

2. Отрегулируйте свет фар.

3. Проверьте исправность аккумулятора. Если есть какие-то неполадки, то следует его своевременно заменить.

4. Проверьте систему отопления в машине. В ГАИ считают, что это один из самых важных элементов безопасности при передвижении в зимний период, потому что именно от отопления зависит комфорт водителя. Также неисправности здесь могут приводить к тому, что стекла будут запотевшими или заледеневшими, а это значит, что видимость падает.

5. Изучите лобовое стекло на предмет изъянов, если они есть – замените его.

6. Подрегулируйте щётки. При эксплуатации более года есть смысл их заменить.





