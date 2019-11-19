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Курсы валют и криптовалют на сегодня

20.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро дорожает уже четвёртый раз подряд. Биткойн -0.14.

Курс доллара вырос на 0,0043 BYN до 2,0500 BYN/USD. Доллар дорожает второй день, но с начала ноября его курс опустился на 0,0017 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0019 BYN до 2,2665 BYN/EUR и оказался на максимуме за 15 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0065 BYN до 3,2015 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 8129.39$ (-0.14);

Bitcоin Cash/ВСС – 241.92$ (-1.06);

Litecoin − 55.64$ (-0.17);

Еthеreum − 176.89$ (+0.77);

ZCаsh − 34.94$ (+0.46);

DigitalCash − 65.54$ (+0.66);

Monero − 59.99$ (-0.02).


 
 
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Евро дорожает уже четвёртый раз подряд. Биткойн -0.14.
 
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