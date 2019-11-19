Ребенок в шоке от автомойки: очень смешное видео

Источник материала: Tut.by

Процесс мойки автомобилей может быть довольно завораживающим, когда наблюдать за ним изнутри салона. Представьте, как на это реагируют дети! Реакцию маленького ребенка на первое посещение автомойки сняли на видео: кажется, он в полном шоке от увиденного! Просто взгляните сами: это максимально забавно.