Житель Малоритского района угнал автомобиль и совершил на нем ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно материалам уголовного дела, 12 ноября 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в автомобиль «Ситроен», находившийся на территории фермы в Малоритском районе.





После этого мужчина совершил на указанном автомобиле поездку по д.Осовая, где на одном из перекрёстков съехал в кювет, в результате чего автомобилю были причинены механические повреждения.

Примечательно, что на момент угона в замке зажигания автомобиля был ключ, а двери были не заперты.

В отношении мужчины Малоритским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 Уголовного кодекса. Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий, для установления обстоятельств произошедшего.