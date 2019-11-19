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Житель Малоритского района угнал автомобиль и совершил на нем ДТП
20.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Согласно материалам уголовного дела, 12 ноября 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в автомобиль «Ситроен», находившийся на территории фермы в Малоритском районе.
После этого мужчина совершил на указанном автомобиле поездку по д.Осовая, где на одном из перекрёстков съехал в кювет, в результате чего автомобилю были причинены механические повреждения.
Примечательно, что на момент угона в замке зажигания автомобиля был ключ, а двери были не заперты.
В отношении мужчины Малоритским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 Уголовного кодекса. Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий, для установления обстоятельств произошедшего.
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Согласно материалам уголовного дела, 12 ноября 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в автомобиль «Ситроен», находившийся на территории...
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