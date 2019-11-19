В Украине будут штрафовать за перевозку детей без автокресел

Источник материала: Виртуальный Брест

В Украине вступил в силу закон, который предусматривает штрафы за перевозку детей без автокресел.





Закон определяет, что перевозка детей без автокресла в первый раз влечет наложение штрафа в размере 510 грн (около Br43). За повторное нарушение, совершенное в течение года, предусматривается штраф в размере 850 грн (около Br71).

При этом запрет на ненадлежащую перевозку детей в украинских правилах дорожного движения был и ранее, но ответственность за его несоблюдение не предусматривалась. Так, нельзя было перевозить детей ростом меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Также нельзя перевозить детей до 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, а организованные группы детей разрешается перевозить только в светлое время суток.