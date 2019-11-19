На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции

Источник материала: Виртуальный Брест

На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк перед заседанием Комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент БЕЛТА.







"Первый блок находится на предпусковых операциях. То есть строительные работы практически завершены, остались вопросы благоустройства, отделки помещений. Мы оцениваем, что готовность первого энергоблока - 97% от общего объема работ по проектной документации", - сказал Михаил Михадюк.



На втором энергоблоке наряду со строительными работами ведется монтаж основного технологического оборудования.



Замминистра обратил внимание, что атомная станция - очень сложный объект с точки зрения объема строительных работ и используемых технологий. Каждая операция - предпусковая и пусковая - прописана в специальных программах.



Сегодня на БелАЭС готовятся к одному из ключевых этапов в графике предпусковых операций - выходу на так называемую горячую обкатку.



Во время этого этапа в зоне реактора будут находиться имитаторы ядерного топлива. В это время реактор будут выводить на рабочие параметры по температуре и давлению и проводить цикл испытаний. Следующая операция после завершения этого этапа - загрузка топлива, так называемый физический пуск. "Думаю, если все сложится положительно, мы в I квартале 2020 года выйдем на физический пуск", - добавил Михаил Михадюк.



Сейчас на возведении зданий и сооружений Белорусской АЭС задействованы 36 субподрядных организаций, в том числе 22 белорусские и 14 российских. Численность строительного и монтажного персонала составляет порядка 4,9 тыс. человек.



По проектной схеме обеспечена подача на АЭС технической воды от реки Вилии и работа системы химводоподготовки. Ведется работа по обеспечению готовности всех технологических систем.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).