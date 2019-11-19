|
На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции
20.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк перед заседанием Комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк перед...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)