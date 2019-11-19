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На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции

20.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк перед заседанием Комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент БЕЛТА.

На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции


"Первый блок находится на предпусковых операциях. То есть строительные работы практически завершены, остались вопросы благоустройства, отделки помещений. Мы оцениваем, что готовность первого энергоблока - 97% от общего объема работ по проектной документации", - сказал Михаил Михадюк.

На втором энергоблоке наряду со строительными работами ведется монтаж основного технологического оборудования.

Замминистра обратил внимание, что атомная станция - очень сложный объект с точки зрения объема строительных работ и используемых технологий. Каждая операция - предпусковая и пусковая - прописана в специальных программах.

Сегодня на БелАЭС готовятся к одному из ключевых этапов в графике предпусковых операций - выходу на так называемую горячую обкатку.

Во время этого этапа в зоне реактора будут находиться имитаторы ядерного топлива. В это время реактор будут выводить на рабочие параметры по температуре и давлению и проводить цикл испытаний. Следующая операция после завершения этого этапа - загрузка топлива, так называемый физический пуск. "Думаю, если все сложится положительно, мы в I квартале 2020 года выйдем на физический пуск", - добавил Михаил Михадюк.

Сейчас на возведении зданий и сооружений Белорусской АЭС задействованы 36 субподрядных организаций, в том числе 22 белорусские и 14 российских. Численность строительного и монтажного персонала составляет порядка 4,9 тыс. человек.

По проектной схеме обеспечена подача на АЭС технической воды от реки Вилии и работа системы химводоподготовки. Ведется работа по обеспечению готовности всех технологических систем.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).

 
 
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