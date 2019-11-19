Синоптики на четверг объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, в пятницу ночью местами похолодает до -12°С

Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный порывистый ветер ожидается в Беларуси в четверг, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности.





«Утром и днем 21 ноября по западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с», - сообщили sb.by в республиканском гидрометцентре.

В четверг по республике ожидается облачная погода, днем по востоку с прояснениями. Местами небольшие осадки (в основном дождь). Температура воздуха в течение суток +1/+6, во второй половине дня по восточной половине республики понижение до 0/-3.

В пятницу и субботу в Беларуси похолодает. Местами ожидаются ночные морозы до минус 15 градусов.

В пятницу 22 ноября по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, по юго-западу местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -3/-10, по востоку при прояснениях до -12, в западных районах -2/+2. Днем по стране -4/ +3.





В субботу 23 ноября осадков также не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 по западу до -10 по востоку страны, в восточных районах при прояснениях до -12. Днем от -4 до +3.