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Брестский район: в результате «лобового» столкновения травмированы водители
20.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском районе около 19:50 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 20-летний житель деревни Большие Мотыкалы, управляя автомобилем «Рено-Меган», двигался по автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница Республики Польша».
На 7-ом километре дороги, выполняя маневр обгона, водитель совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Пассат» под управлением 42-летнего брестчанина, который двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП водители транспортных средств с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
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В Брестском районе около 19:50 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 20-летний житель деревни Большие Мотыкалы,...
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