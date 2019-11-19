Брестский район: в результате «лобового» столкновения травмированы водители

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе около 19:50 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 20-летний житель деревни Большие Мотыкалы, управляя автомобилем «Рено-Меган», двигался по автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница Республики Польша».





На 7-ом километре дороги, выполняя маневр обгона, водитель совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Пассат» под управлением 42-летнего брестчанина, который двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водители транспортных средств с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.