Источник материала: Виртуальный Брест

Перебои с электроснабжением в Бресте, в результате которых некоторые части города в буквальном смысле погрузились в темноту, благополучно устранены. Об этом газете "Заря" рассказали в РУП «Брестэнерго».

Брест утром погрузился в темноту: что произошло в час-пик?" alt="Брест утром погрузился в темноту: что произошло в час-пик?" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1574243656171206.jpg" style="width: 750px; height: 351px;">



- Меры были приняты сразу же, - подчеркнула Оксана Панова, ведущий специалист по связям со СМИ РУП «Брестэнерго». - Был включен резервный трансформатор, разумеется, на это понадобилось кое-какое время. В 8.28 все потребители были запитаны, а энергоснабжение восстановлено полностью.

Временные неудобства, пояснили на предприятии, вызваны тем, что на подстанции 110 кВ «Брест-Восточная» аварийно отключился трансформатор. Это произошло сегодня в 7.31 утра – пожалуй, самое «горячее» время для работающих горожан. Не подавали «признаков жизни» светофоры, уличное освещение также отсутствовало. Жители Киевки, Ковалевки и Востока, которые в этот момент направлялись в сторону центра, вынуждены были длительное время провести в километровых пробках.

Почему на подстанции отключился основной трансформатор, в данный момент выясняется. В причинах и следствиях инцидента будет разбираться специальная комиссия. По предварительной информации ГАИ , утренние заторы, несмотря на то, что причинили неудобства участникам дорожного движения, «вала» ДТП все же не спровоцировали.