В Столинском районе ученикам сельской школы запретили ездить на уроки на велосипеде

Источник материала: Виртуальный Брест

Родители вынуждены согласиться.





Администрация школы в Большом Малешеве запретила учащимся приезжать на занятия на велосипеде. Связано это с недавними дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних велосипедистов. Один учащийся школы получил травму, второй – погиб.

Как рассказала Медиа-Полесью директор Большемалешевской средней школы Ирина Кравчук, сегодня учреждение образования посещают 472 ученика. Занимаются они в 2 смены. Первая начинается в 8.00, когда на дворе еще темно, а вторая заканчивается в 19.30, когда на дворе уже темно. Деревня большая, детям до школы добираться далеко, велосипедных дорожек и тротуаров нет. Осенью обочина дороги превращается в грязь, по ней трудно идти, не то, что ехать на велосипеде. А потому велосипедисты вопреки требованиям правил дорожного движения вынужденно перемещаются на проезжую часть дороги.

Если бы занятия начинались и заканчивались в светлое время суток, говорит директор школы, то с приездом детей в школу на велосипеде еще можно было бы мириться. Но в утренние и вечерние часы на дорогах очень опасно.

Учащимся разрешено приезжать на занятия на велосипеде только в сопровождении взрослых членов семьи.