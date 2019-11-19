ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столинском районе ученикам сельской школы запретили ездить на уроки на велосипеде

20.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Родители вынуждены согласиться.

В Столинском районе ученикам сельской школы запретили ездить на уроки на велосипеде

Администрация школы в Большом Малешеве запретила учащимся приезжать на занятия на велосипеде. Связано это с недавними дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних велосипедистов. Один учащийся школы получил травму, второй – погиб.

Как рассказала Медиа-Полесью директор Большемалешевской средней школы Ирина Кравчук, сегодня учреждение образования посещают 472 ученика. Занимаются они в 2 смены. Первая начинается в 8.00, когда на дворе еще темно, а вторая заканчивается в 19.30, когда на дворе уже темно. Деревня большая, детям до школы добираться далеко, велосипедных дорожек и тротуаров нет. Осенью обочина дороги превращается в грязь, по ней трудно идти, не то, что ехать на велосипеде. А потому велосипедисты вопреки требованиям правил дорожного движения вынужденно перемещаются на проезжую часть дороги.

Если бы занятия начинались и заканчивались в светлое время суток, говорит директор школы, то с приездом детей в школу на велосипеде еще можно было бы мириться. Но в утренние и вечерние часы на дорогах очень опасно.

Учащимся разрешено приезжать на занятия на велосипеде только в сопровождении взрослых членов семьи.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Родители вынуждены согласиться. Администрация школы в Большом Малешеве запретила учащимся приезжать на занятия на велосипеде. Связано это с недавними...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Эти "Цмокі" как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика