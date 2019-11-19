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На ул. Я.Купалы автомобиль Жигули развернуло и выбросило на встречную полосу
20.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло утром 20 ноября 2019 года в городе Бресте на ул. Я.Купалы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Автомобиль находится в левой полосе по направлению движения к микрорайону Восток, будьте осторожны!
На месте происшествия работают сотрудники
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