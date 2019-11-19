Ведущее предприятие Быховского района — СЗАО «Агролинк» — отметило свой пятнадцатилетний юбилей

Источник материала: Маяк Преднепровья

В преддверии профессионального праздника — Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — ведущее предприятие нашего района — СЗАО «Агролинк» — отметило свой пятнадцатилетний юбилей.













































За эти годы предприятие стало передовым в области птицеводства и занимает значительное место в республике. На 8 производственных площадках выращиваются и содержатся куры родительского стада для производства инкубационных яиц, а также суточные цыплята мясных пород. Удельный вес компании от общего производства инкубационных яиц и суточных цыплят в республике составляет около 30%. СЗАО «Агролинк» стало лидером птицеводческой отрасли в нашей стране. Таких весомых показателей удалось достичь только благодаря совместному и усердному труду работников, руководства предприятия и, безусловно, поддержке местной власти.

По случаю юбилея в уютном зале районного центра культуры прошло торжественное мероприятие. Здесь звучали слова признательности за труд, под бурные аплодисменты чествовали передовиков производства.

Приветствуя собравшихся в зале тружеников, директор СЗАО «Агролинк» Александр Захаревич вспомнил истоки создания акционерного общества, как приобрели с аукциона неиспользуемые ангары, оставшиеся от военной инфраструктуры бывшего авиагарнизона. И лишь приложив огромные усилия, пройдя путь от становления до развития, предприятие доказало свою востребованность на внутреннем рынке страны. В день «Агролинк» производит от 100 до 150 тысяч инкубационных яиц. В год их количество достигает 50 миллионов штук. С каждым днем предприятие динамично развивается. И сейчас коллектив по праву может гордиться результатами своей успешной работы, достижениями.

Звучат имена лучших тружеников, которые на протяжении многих лет добросовестно трудятся на предприятии. Слова благодарности звучат в адрес ветеринарной службы, от которой зависит не только состояние и здоровье птицы, но и качество инкубационного яйца.

Слова признательности за труд высказываются работникам технологической, инженерной служб, бухгалтерии, охраны.

Директор предприятия Александр Захаревич, адресуя коллективу искренние поздравления, призвал никогда не останавливаться на достигнутом, так как есть над чем работать, что совершенствовать и что сохранять. Он уверен, что только добросовестное отношение к делу, совершенствование технологических процессов, стремление идти вперед позволит СЗАО «Агролинк» и дальше оставаться лидером в отрасли птицеводства.

Огромную благодарность за труд работникам предприятия выразил председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович. Он также отметил, что на сегодняшний день СЗАО «Агролинк» выполнило все прогнозные показатели, продолжает наращивать темпы производства. Благодаря профессионализму руководства совместного закрытого акционерного общества, умению грамотно расставить приоритеты, подобрать кадры, настроить коллектив на достижение высоких показателей предприятие успешно развивается. Привлекаются инвестиции, производство переоснащается новым оборудованием, строятся новые объекты, создаются новые рабочие места. Глава района пожелал коллективу, чтобы в достижении поставленных целей и задач всегда сопутствовал успех.

Заместитель генерального директора компании «Серволюкс» Евгений Синица вспомнил значимый 2004 год — год основания нового предприятия на Быховщине. Он отметил: «Не прошло и полгода, как в неиспользуемых капонирах вместо ракет посадили другую «авиацию», которая не так высоко летает, но всегда востребована».

В этом году группа компаний «Серволюкс» поставила абсолютный рекорд, произведя 100 миллионов штук инкубационных яиц. Но на достигнутом останавливаться не собираются и способны побить собственные рекорды.

Представитель компании вручил директору СЗАО «Агролинк» Александру Захаревичу ценный подарок. За многолетний труд и профессионализм отметил вклад работников предприятия — начальника сельскохозяйственного участка Елены Дроздовой, заместителя директора по производству Марины Сташулан.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, профессионализм, творческий подход к делу и в связи с 15-летием образования предприятия Почетными грамотами СЗАО «Агролинк» награждены начальник цеха инкубации Нина Костенич, оператор птицефабрик и механизированных ферм Виталий Ивашкевич, бригадир производственной бригады в животноводстве Надежда Лепейкова, технолог Елена Сидоренко, водитель Александр Сосонкин, электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования Юрий Садовский и многие другие.

На сцене церемония награждения сменялась выступлением работников культуры, которые преподнесли свои музыкальные поздравления в честь праздника. В зале раздаются бурные аплодисменты — звучат фамилии семейных династий, которые трудятся на предприятии. А их немало, свыше двух десятков — Капустины, Азаренко, Мироновы, Баранкевич, Логуновы, Белякович…

С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и с юбилеем со дня образования предприятия коллектив поздравила председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Гирилович. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм она вручила Благодарности райкома профсоюза птицеводу 4-го разряда Дине Семеновой, инженеру-энергетику Артему Миронову. Профсоюзный лидер пожелала работникам крепкого здоровья, благополучия, материального благосостояния.

Наград за добросовестный труд в этот день было не счесть. Остаются незыблемыми вечные ценности. И одна из них — трудолюбие. Люди, чья профессия связана с сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, нашли свое призвание и вносят значительный вклад в развитие района.

Искренне порадовала и создавала хорошее праздничное настроение своим выступлением группа «Тяни-толкай».

Наталья ЛЕВАЧКОВА.