У дома Гитлера новая жизнь. Вот что с ним сделают

Источник материала: KYKY

Атмосферу дома в австрийском городке Браунау-на-Инне, где родился Адольф Гитлер, решили менять. Чтобы он прекратил напоминать о национал-социализме, власти Австрии превратят его в полицейский участок. Об этом сообщает Die Zeit.

Пара слов об истории дома. До 2011 года здесь был открыт приют для инвалидов, но учреждение выселили – так потребовал собственник. В 2016 году здание находилось под угрозой сноса, но позже от этой идеи отказались. А в 2017-м дом Гитлера выкупили у прежней хозяйки Герлинды Поммер, которая сперва вообще не хотела его продавать, но в итоге сдалась: сумма сделки составила 812 тысяч евро.

Теперь австрийское правительство намерено избавить дом «от призраков прошлого» – в нем откроется полицейский участок. «Будущее использование здания полицией должно ясно показать, что оно никогда не станет памятником национал-социализму», – заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн.

В здании собираются устроить перепланировку – для этого даже объявили архитектурный конкурс. От проектов ждут, что они будут «содержать инновационную пространственную и функциональную концепцию», чтобы полицейские во время работы чувствовали себя комфортно. Перестройка начнется в 2020 году.