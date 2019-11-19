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Выборы состоялись

20.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

17 ноября нынешнего года прошли выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Как сообщила ЦИК, выборы состоялись во всех округах Могилевской области, в том числе по Кричевскому избирательному округу № 83. По предварительным данным, наибольшее количество голосов избирателей среди кандидатов в депутаты в Кричевском округе № 83 отдано за Владимира Азаренко, директора ГЛХУ «Климовичский лесхоз».

 
 
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17 ноября нынешнего года прошли выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Как сообщила ЦИК, выборы состоялись во
 
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