«Абрамс» встретил своего старого соперника Т-80у в Корее

Источник материала: Tut.by

В Южной Корее прошли военные учения вооруженных сил страны и расквартированных здесь американских войск. В ходе мероприятия корейские Т-80У действовали совместно с американскими танками M1A2 Abrams, пишет «Российская газета». Фото бронированных машин появились в Сети.

В ходе учений танки советского и американского производства не имитировали бой, а отрабатывали совместное наступление. Это не первая встреча двух самых мощных машин холодной войны: впервые Abrams и Т-80 пересеклись еще в феврале 1993 года в ОАЭ на выставке IDEX-93.

Тогда две вершины танкостроения — западного и советского — смогли продемонстрировать свои возможности в сравнении, и Т-80 покорил публику умением совершать многометровые прыжки, заслужив прозвище «летающий танк».