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Александр Лукашенко: «Эти "Цмокі" как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать»

20.11.2019 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недоволен последними выступлениями баскетболистов, а также предположил, что у наших спортсменов есть проблемы с психологией.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Если уж честно говорить, волейбол чуть-чуть стал заметнее, в отличие от баскетбола. Там эти „Цмокі“ как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать.

И последняя игра, по-моему, с Великобританией, мы играли, девушки, в два раза выиграли. О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах у спортсменов не все в порядке, у тренеров. Они могут блестяще сыграть, провести игру, а следующую, с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, им могут проиграть. Как у Баскова „Динамо“ хоккейное. Они могут выиграть у топовых команд, а потом дома проиграть команде, которая на голову ниже. Это что? Это мозги в порядок надо приводить прежде всего. И надо бороться, а не выходить вразвалочку: метать, прыгать, бегать, забрасывать шайбы и забивать голы», — сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недоволен последниями выступлениями баскетболистов, а также предположил, что у наших спортсменов есть...
 
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