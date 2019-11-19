Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недоволен последними выступлениями баскетболистов, а также предположил, что у наших спортсменов есть проблемы с психологией.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Если уж честно говорить, волейбол чуть-чуть стал заметнее, в отличие от баскетбола. Там эти „Цмокі“ как цмокали, так и цмокают подряд. Стыдно даже новости слушать.

И последняя игра, по-моему, с Великобританией, мы играли, девушки, в два раза выиграли. О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах у спортсменов не все в порядке, у тренеров. Они могут блестяще сыграть, провести игру, а следующую, с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, им могут проиграть. Как у Баскова „Динамо“ хоккейное. Они могут выиграть у топовых команд, а потом дома проиграть команде, которая на голову ниже. Это что? Это мозги в порядок надо приводить прежде всего. И надо бороться, а не выходить вразвалочку: метать, прыгать, бегать, забрасывать шайбы и забивать голы», — сказал Лукашенко.