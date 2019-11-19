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На 21 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 21 ноября.
По информации Белгидромета, утром и днем 21 ноября по западной части страны и в Минске ожидается сильный ветер. Его порывы составят до 15-20 метров в секунду. Ветер будет юго-восточным.
Местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит от +1°C до +6°C. Во второй половине дня по восточной части Беларуси столбик термометра опустится до -3°C.
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Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 21 ноября. По информации Белгидромета, утром и днем 21 ноября по западной части...
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