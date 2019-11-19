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На 21 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

20.11.2019 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 21 ноября.  

По информации Белгидромета, утром и днем 21 ноября по западной части страны и в Минске ожидается сильный ветер. Его порывы составят до 15-20 метров в секунду. Ветер будет юго-восточным.  

Местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит от +1°C до +6°C. Во второй половине дня по восточной части Беларуси столбик термометра опустится до -3°C.  

Когда наступят морозы? Народные приметы на неделю с 18 по 24 ноября (читайте здесь).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 21 ноября.   По информации Белгидромета, утром и днем 21 ноября по западной части...
 
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