|
Мошенник из России продал минчанину десять фальшивых монет под видом клада, найденного на стройке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мошенник из России продал жителю Минска под видом клада десять фальшивых монет.
По
На предложение сдать находку государству и получить долю мужчины отвечают, что не хотят «светиться», а готовы просто срочно продать находки в разы дешевле.
Недавно такой случай произошел в Минске.
Покупателя в своей честности злоумышленник убедил так: поехал вместе с ним в ломбард, но на проверку передал настоящую золотую монету. После того, как ее проверил специалист, доверчивый минчанин купил за 1000 долларов десять фальшивок из дешевого металла. А настоящую монету злоумышленник подменил на поддельную.
Супруга потерпевшего после его рассказа о сделке засомневалась. Ее опасения подтвердились.
После совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. Спустя пару недель в белорусскую столицу приехала новая группа, в составе которой был брат злоумышленника из первой. Он продал жителю Минска бутафорские ценности за 800 долларов.
Россиянин был задержан с поличным.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники МВД призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на предложения подобных сделок. Подобные случаи были зафиксированы во всех регионах страны. Возможно, что не все потерпевшие обратились к правоохранителям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мошенник из России продал жителю Минска под видом клада десять фальшивых монет. По информации МВД, в столице и регионах были зафиксированы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)