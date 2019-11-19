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Мошенник из России продал минчанину десять фальшивых монет под видом клада, найденного на стройке

20.11.2019 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мошенник из России продал жителю Минска под видом клада десять фальшивых монет.

По информации МВД, в столице и регионах были зафиксированы случаи обмана граждан по новому сценарию. Мужчины неславянской внешности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются и в образе строителей-гастарбайтеров рассказывают прохожим, что на стройке нашли клад с монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги.

На предложение сдать находку государству и получить долю мужчины отвечают, что не хотят «светиться», а готовы просто срочно продать находки в разы дешевле.

Мошенник из России продал минчанину десять фальшивых монет под видом клада, найденного на стройке
Фото: МВД

Недавно такой случай произошел в Минске.

Покупателя в своей честности злоумышленник убедил так: поехал вместе с ним в ломбард, но на проверку передал настоящую золотую монету. После того, как ее проверил специалист, доверчивый минчанин купил за 1000 долларов десять фальшивок из дешевого металла. А настоящую монету злоумышленник подменил на поддельную. 

Супруга потерпевшего после его рассказа о сделке засомневалась. Ее опасения подтвердились.

После совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. Спустя пару недель в белорусскую столицу приехала новая группа, в составе которой был брат злоумышленника из первой. Он продал жителю Минска бутафорские ценности за 800 долларов.

Мошенник из России продал минчанину десять фальшивых монет под видом клада, найденного на стройке
Фото: МВД

Россиянин был задержан с поличным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники МВД призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на предложения подобных сделок. Подобные случаи были зафиксированы во всех регионах страны. Возможно, что не все потерпевшие обратились к правоохранителям.

В ноябре в Витебске задержаны иностранцы, которые подозреваются в хищении с банковских карт (читать далее).

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мошенник из России продал жителю Минска под видом клада десять фальшивых монет. По информации МВД, в столице и регионах были зафиксированы...
 
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