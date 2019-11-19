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Ещё один участок гродненской трассы станет платным с 1 декабря

20.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ещё один участок гродненской трассы станет платным с 1 декабря
Сеть платных дорог Беларуси расширяется. Подробнее об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал начальник регионального отдела контроля на платных дорога в г. Пинск Сергей Солоснюк:

– Гродненская трасса в настоящее время переживает реконструкцию. Еще один участок этой трассы станет платным с 1 декабря. Речь идет об участке в 62 километра (с 134-го по 196-й) автомобильной дороги М6/Е28 МинскГродно – граница Республики Польша (Брузги). Решение принято в рамках реализации долгосрочной программы правительства Беларуси по расширению сети платных дорог в стране.

За проезд по участкам гродненской трассы от 12-го до 133-го километра и с 196-го по 287-й платить нужно уже сейчас, а с 1 декабря добавится еще один участок.

Сергей Солоснюк подчеркнул, что граждане Беларуси, а также России, Казахстана, Кыргызстана и Армении, передвигающиеся на автомобилях с массой до 3,5 тонны, освобождены от платы за пользование дорогами. Платить должны прежде всего международные автоперевозчики и граждане, передвигающиеся на автомобилях, зарегистрированных вне стран-участниц ЕАЭС.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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