Посмотрите, как Nissan Leaf во имя науки «наматывают» на столб

Источник материала: Tut.by

Ассоциация технических инспекций Германии объединилась с учеными из Университетского медицинского центра Геттингена, чтобы провести максимально жесткое исследование безопасности одного из самых популярных электромобилей. Nissan Leaf разбивали о препятствия со скоростями, куда более высокими, чем применяются на краш-тестах авторитетной организации Euro NCAP, пишет Motor1 .

Возможно, этим и объясняются разрушительные последствия. Имитацию бокового столкновения с деревом в DEKRA провели на скорости 74 км/ч, причем совсем по другой схеме, нежели в Euro NCAP. В 2012 году в рамках планового краш-теста электромобиль били деформируемым предметом на скорости 50 км/ч, а DEKRA поступила наоборот — ударила движущимся хэтчем о неподвижный столб. В итоге Leaf практически сложился пополам. Пришлось хетчбэку пережить и еще одно суровое испытание: в то же препятствие машину «воткнули» передней частью на скорости 84 км/ч.

При этом эксперты заявили — электромобиль в подобной ситуации практически ничем не отличается от машины с традиционным ДВС, но шансы выжить у пассажиров в обоих случаях невелики. Тем не менее, можно сделать вывод, что нынешние электрокары по уровню пассивной безопасности вполне достигли той планки, которую задали современные автомобили. Особо отмечается: несмотря на сильные повреждения, Nissan Leaf не воспламенился.









В прошлом году на тестах ассоциации EuroNCAP Nissan Leaf актуального поколения разбился на максимальные пять звезд : эксперты пришли к выводу, что электрокар способен на 93% защитить взрослых пассажиров спереди и на 86% — пассажиров-детей сзади.