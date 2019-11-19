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Женщина рискнула собой, чтобы спасти дикое животное от огня: видео из Австралии
Источник материала: Tut.by
В австралийском штате Новый Южный Уэльс на видео попал смелый поступок женщины: она бросилась в огонь, чтобы спасти дикую коалу. Животное оказалось среди горящих деревьев и не могло выбраться самостоятельно. Сейчас в штате продолжаются масштабные пожары, а всего огонь занял около миллиона гектаров территории.
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Животное оказалось среди горящих деревьев и не могло выбраться.
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