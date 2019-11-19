Женщина рискнула собой, чтобы спасти дикое животное от огня: видео из Австралии

Источник материала: Tut.by

В австралийском штате Новый Южный Уэльс на видео попал смелый поступок женщины: она бросилась в огонь, чтобы спасти дикую коалу. Животное оказалось среди горящих деревьев и не могло выбраться самостоятельно. Сейчас в штате продолжаются масштабные пожары, а всего огонь занял около миллиона гектаров территории.