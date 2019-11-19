ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В детской команде «Аякса» зажигает 14-летний защитник почти двухметрового роста

20.11.2019 13:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Защитник «Аякса» Дэвид Исмон стал новой звездой интернета благодаря своим невероятным антропометрическим данным, сообщает «Спорт-Экспресс».

Исмону — 14 лет. На фото он рядом с 15-летними футболистами, которые значительно ниже него. Рост и дата рождения Исмона не указаны на официальном сайте «Аякса», но западные СМИ пишут, что в нем — 190 сантиметров и африканские корни (предположительно нигерийские).

В неофициальном Twitter академии «Аякса» сообщается, что Исмону 14 лет, у него уже 10 матчей в этом сезоне, 2 гола и 1 голевая передача. В соцсетях уже высказывают сомнения по поводу истинного возраста футболиста.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Аякса» Дэвид Исмон стал новой звездой интернета благодаря своим невероятным антропометрическим данным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ведущее предприятие Быховского района — СЗАО «Агролинк» — отметило свой пятнадцатилетний юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика