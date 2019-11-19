В детской команде «Аякса» зажигает 14-летний защитник почти двухметрового роста

Источник материала: Tut.by

Защитник «Аякса» Дэвид Исмон стал новой звездой интернета благодаря своим невероятным антропометрическим данным, сообщает «Спорт-Экспресс» .

Madness. Ajax U15 player David Easmon (14) on the left played vs Spart Rotterdam on the weekend winning 6−2. The towering defender is breaking through the Ajax Academy but it’s just unfair! pic.twitter.com/GIFAc1KNOV — LFC Views (@Mobyhaque1) November 18, 2019

Исмону — 14 лет. На фото он рядом с 15-летними футболистами, которые значительно ниже него. Рост и дата рождения Исмона не указаны на официальном сайте «Аякса», но западные СМИ пишут, что в нем — 190 сантиметров и африканские корни (предположительно нигерийские).

В неофициальном Twitter академии «Аякса» сообщается, что Исмону 14 лет, у него уже 10 матчей в этом сезоне, 2 гола и 1 голевая передача. В соцсетях уже высказывают сомнения по поводу истинного возраста футболиста.