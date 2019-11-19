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В детской команде «Аякса» зажигает 14-летний защитник почти двухметрового роста
Источник материала: Tut.by
Защитник «Аякса» Дэвид Исмон стал новой звездой интернета благодаря своим невероятным антропометрическим данным, сообщает
Исмону — 14 лет. На фото он рядом с 15-летними футболистами, которые значительно ниже него. Рост и дата рождения Исмона не указаны на официальном сайте «Аякса», но западные СМИ пишут, что в нем — 190 сантиметров и африканские корни (предположительно нигерийские).
В неофициальном Twitter академии «Аякса» сообщается, что Исмону 14 лет, у него уже 10 матчей в этом сезоне, 2 гола и 1 голевая передача. В соцсетях уже высказывают сомнения по поводу истинного возраста футболиста.
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Защитник «Аякса» Дэвид Исмон стал новой звездой интернета благодаря своим невероятным антропометрическим данным.
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