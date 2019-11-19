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Дерзкое ограбление в Гомеле: чтоба вынести сейф, грабители проломали стену

20.11.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле украли сейф из офиса службы такси

Утром 15 ноября в Железнодорожный РОВД Гомеля обратился менеджер организации пассажирских перевозок и сообщил, что ночью из офиса похитили сейф. 

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Стекло входной двери было разбито и проломлена стена в здании. Из помещения похищен сейф, в котором хранились 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тыс. белорусских рублей.

Сыщики во взаимодействии с экспертами установили личности подозреваемых, которые могут быть причастны к преступлению. Ими оказались мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельщины. Один из них ранее был неоднократно судим, пытался устроиться в данную фирму водителем такси.

По месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъята часть похищенных денег и ноутбук. Также правоохранители нашли взломанный сейф, который мужчины выбросили в один из водоемов Ветковского района.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, сообщает МВД.
 
Теги: Гомель
 
 
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