ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аномальные выборы: бюллетени выносили c участков пачками. Как это возможно?

20.11.2019 12:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ЦИК опубликовал подробные результаты парламентских выборов. В статистике обнаружилась странная аномалия.

Аномальные выборы: бюллетени выносили c участков пачками. Как это возможно?
На статистику по вынесенным с участков бюллетеням обратила внимание  Наша ніва

В дни голосования члены комиссий подсчитывают явку (количество выданных бюллетеней), а потом — отданные за кандидатов голоса (количество бюллетеней в урне для голосования). Это два основных показателя, по которым им нужно отчитаться.

И они не всегда совпадают. Иногда кто-то из избирателей пытается вынести бюллетень — то ли в знак протеста, то ли как сувенир. 


Такая ситуация рассматривается как чрезвычайная. За такими избирателями обычно бежит вслед член комиссии вместе с милиционером. Мол, хочешь — испорти бюллетень, но оставь его на участке (опусти в урну для голосования).

Поэтому в реальности случаи выноса бюллетеней единичны.

«Наша Ніва» проанализировала, сколько бюллетеней было вынесено в избирательных округах Минска. Цифры вызывают удивление.

Шабановский №91 — 0
Автозаводский №92 — 1
Васнецовский №93 — 0
Свислочский №94 — 65,
Купаловский №95 — 77,
Чкаловский №96 — 1,
Октябрьский №97 — 0,
Грушевский №98 — 1,
Юго-Западный №99 — 4,
Есенинский №100 — 0,
Каменногорский №101 — 245,
Западный №102 — 334,
Пушкинский №103 — 380,
Кальварийский №104 — 468,
Старовиленский №105 — 52,
Коласовский №106 — 249,
Восточный №107 — 279,
Калиновский №108 — 227,
Уручский №109 — 76,
Партизанский №110 — 0.


Абсолютный рекордсмен — Кальварийский округ №104. Именно здесь баллотировалась (и даже победила) «мисс Беларусь» Мария Василевич. По сведениям окружной комиссии, пропало 468 бюллетеней.

То, что в округе №100 избиратели не вынесли ни одного бюллетеня, а в округе №101 — вынесли 245, противоречит теории вероятности. Естественно, что в реальности такая разница невозможна. Процент людей, вынесших полученный бюллетень с участка, в реальности приблизительно одинаков во всех районах одного города.

Так как же могла сложиться такая ненормальная ситуация? Давайте разбираться.

В каждом из избирательных округов 60—70 тысяч жителей. Но границы округов не произвольные, а по возможности соответствуют административно-территориальному делению. Незначительное отступление от административных границ лишь одно, и касается квартала на границе Советского и Первомайского районов.

Итак, территория Московского района включает Грушевский, Юго-Западный и Есенинский избирательные округа. Соответственно, администрация района головой отвечает за выполнение показателей в этих округах в период выборов.

А стратегию поведения для того, чтобы обеспечить нужный результат, каждая из администраций определяет сама.

Получилось, что в четырех районах Минска насчитали всего 7 вынесенных бюллетеней.

Московский район (3 округа) — 5
Заводской район (3 округа) — 1
Октябрьский район (2 округа) — 1
Партизанский район (1 округ) — 0

Зато в пяти районах показатели зашкаливали.

Фрунзенский район (4 округа) — 1427
Советский район (2 округа) — 528
Первомайский район (2 округа) — 303
Ленинский район (2 округ) — 142
Центральный район (1 округ) — 52.


Складывается впечатление, что в разных районах руководствовались разными инструкциями. Такие нереальные расхождения вызывают очередные серьезные сомнения в подсчете голосов. 

В любой европейской стране даже один этот факт вызвал бы скандал, за которым последовали бы уголовные дела, пересчет и отмена результатов выборов в судебном порядке.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦИК опубликовал подробные результаты парламентских выборов. В статистике обнаружилась странная аномалия.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: в Беларуси орудуют российские мошенники - работают по новому сценарию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские полусапоги осенние в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика