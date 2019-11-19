Аномальные выборы: бюллетени выносили c участков пачками. Как это возможно?

Наша ніва На статистику по вынесенным с участков бюллетеням обратила внимание





В дни голосования члены комиссий подсчитывают явку (количество выданных бюллетеней), а потом — отданные за кандидатов голоса (количество бюллетеней в урне для голосования). Это два основных показателя, по которым им нужно отчитаться.





И они не всегда совпадают. Иногда кто-то из избирателей пытается вынести бюллетень — то ли в знак протеста, то ли как сувенир.









Такая ситуация рассматривается как чрезвычайная. За такими избирателями обычно бежит вслед член комиссии вместе с милиционером. Мол, хочешь — испорти бюллетень, но оставь его на участке (опусти в урну для голосования).





Поэтому в реальности случаи выноса бюллетеней единичны.





«Наша Ніва» проанализировала, сколько бюллетеней было вынесено в избирательных округах Минска . Цифры вызывают удивление.





Шабановский №91 — 0

Автозаводский №92 — 1

Васнецовский №93 — 0

Свислочский №94 — 65,

Купаловский №95 — 77,

Чкаловский №96 — 1,

Октябрьский №97 — 0,

Грушевский №98 — 1,

Юго-Западный №99 — 4,

Есенинский №100 — 0,

Каменногорский №101 — 245,

Западный №102 — 334,

Пушкинский №103 — 380,

Кальварийский №104 — 468,

Старовиленский №105 — 52,

Коласовский №106 — 249,

Восточный №107 — 279,

Калиновский №108 — 227,

Уручский №109 — 76,

Партизанский №110 — 0.









Абсолютный рекордсмен — Кальварийский округ №104. Именно здесь баллотировалась (и даже победила) «мисс Беларусь» Мария Василевич. По сведениям окружной комиссии, пропало 468 бюллетеней.





То, что в округе №100 избиратели не вынесли ни одного бюллетеня, а в округе №101 — вынесли 245, противоречит теории вероятности. Естественно, что в реальности такая разница невозможна. Процент людей, вынесших полученный бюллетень с участка, в реальности приблизительно одинаков во всех районах одного города.





Так как же могла сложиться такая ненормальная ситуация? Давайте разбираться.





В каждом из избирательных округов 60—70 тысяч жителей. Но границы округов не произвольные, а по возможности соответствуют административно-территориальному делению. Незначительное отступление от административных границ лишь одно, и касается квартала на границе Советского и Первомайского районов.





Итак, территория Московского района включает Грушевский, Юго-Западный и Есенинский избирательные округа. Соответственно, администрация района головой отвечает за выполнение показателей в этих округах в период выборов.





А стратегию поведения для того, чтобы обеспечить нужный результат, каждая из администраций определяет сама.





Получилось, что в четырех районах Минска насчитали всего 7 вынесенных бюллетеней.





Московский район (3 округа) — 5

Заводской район (3 округа) — 1

Октябрьский район (2 округа) — 1

Партизанский район (1 округ) — 0





Зато в пяти районах показатели зашкаливали.





Фрунзенский район (4 округа) — 1427

Советский район (2 округа) — 528

Первомайский район (2 округа) — 303

Ленинский район (2 округ) — 142

Центральный район (1 округ) — 52.









Складывается впечатление, что в разных районах руководствовались разными инструкциями. Такие нереальные расхождения вызывают очередные серьезные сомнения в подсчете голосов.





В любой европейской стране даже один этот факт вызвал бы скандал, за которым последовали бы уголовные дела, пересчет и отмена результатов выборов в судебном порядке.