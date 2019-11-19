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МВД: в Беларуси орудуют российские мошенники - работают по новому сценарию

20.11.2019 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске и регионах зафиксированы случаи обмана граждан по новому для нашей страны сценарию.

Как сообщили в МВД, схема выманивания денег следующая: 

- смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим;

- рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги;

- на предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле. 

Один из таких случаев произошел на днях в Минске. Рассказывает начальник отдела ГУУР МВД Андрей Микулич

«Чтобы убедить покупателя в своей честности, злоумышленник вместе с ним зашел в ломбард и передал на проверку настоящую золотую монету (это типичная схема). Когда специалист подтвердил подлинность, доверчивый мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за тысячу долларов: настоящую монету фигурант незаметно подменил на поддельную. Жена потерпевшего, услышав рассказ супруга о такой выгодной сделке, засомневалась. Вскоре ее опасения подтвердились».

Сразу после совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. Через пару недель в Минск приехала новая группа аферистов, среди которых был брат злоумышленника из первой «бригады». По такому же сценарию он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов.  

Россиянин был задержан с поличным.  



МВД обращается к гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на предложения подобных «выгодных» сделок. Аналогичные случаи зафиксированы во всех регионах Беларуси. 

Возможно, еще не все потерпевшие обратились в органы внутренних дел. Если Вы или Ваши знакомые пострадали от таких проходимцев,  незамедлительно набирайте 102!
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске и регионах зафиксированы случаи обмана граждан по новому для нашей страны сценарию.
 
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