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Oops! Россиянам предлагают провести отпуск... в Сирии

20.11.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сомнительное удовольствие оказалось еще и отнюдь не дешевым. Видимо, сопровождать туристов будут российские танки.


руины мировой "жемчужины" Пальмиры

Две российские туристические компании начали продавать туры в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова.

В частности, несколько туров реализовало агентство «Килиманджаро». В ходе восьмидневной программы путешественники посещают Дамаск, Алеппо, Хаму, замок Крак-де-Шевалье, Хомс, Пальмиру и Маалюли. При этом прилетают в столицу Ливана Бейрут, а уже оттуда направляются в Сирию на автомобилях или автобусе.

Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная. При этом для российских туристов безвизовый режим не действует, поэтому сирийские визы приходится получать на границе после оплаты сбора в 35 долларов (2,23 тысячи рублей) с человека.

Стоимость туров составляет 1,95 тысячи долларов (около 125 тысяч рублей) без учета стоимости авиабилетов у компании «Килиманджаро» и 107,5 тысячи рублей у «Миракл», включая стоимость билетов.


Кстати, буквально в ноябре были названы наиболее опасные в мире направления для путешествий в 2020 году. Высокий риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии.
 
 
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Сомнительное удовольствие оказалось еще и отнюдь не дешевым. Видимо, сопровождать туристов будут российские танки.
 
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