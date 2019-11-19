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В Мозырском погранотряде погиб солдат-срочник

20.11.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Сегодня в 2 часа ночи в Мозырском пограничном отряде нашли тело солдата с признаками суицида.

Погиб ефрейтор срочной службы, 1999 года рождения, который служил на границе с ноября 2018 года.

Военнослужащий характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года. После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. "В ноябре текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома", - отметили в ГПК.

 
 
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20.11.2019 в 2 часа ночи в Мозырском пограничном отряде нашли тело солдата с признаками суицида.далее...
 
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