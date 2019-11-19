В Витебске автозак столкнулся с легковушкой

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло на Московском проспекте в Витебске, напротив здания Следственного комитета, в десятом часу утра 20 ноября. Автозак столкнулся с легковушкой, сообщает «Витебский курьер».





На месте ДТП было много милиции. Перекрыли большую часть полосы. На этой части Московского проспекта образовался затор из транспорта, но уже к 10 часам движение нормализовалось.

ГАИ пока не комментирует, что произошло.