|
В Витебске автозак столкнулся с легковушкой
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло на Московском проспекте в Витебске, напротив здания Следственного комитета, в десятом часу утра 20 ноября. Автозак столкнулся с легковушкой,
На месте ДТП было много милиции. Перекрыли большую часть полосы. На этой части Московского проспекта образовался затор из транспорта, но уже к 10 часам движение нормализовалось.
ГАИ пока не комментирует, что произошло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло на Московском проспекте в Витебске, напротив здания Следственного комитета в десятом часу утра 20 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)