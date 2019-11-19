«Среда развлечений» в Могилеве: концерты, премьера в театре и Depeche Mode

Источник материала: Tut.by

В «Среде развлечений» собираем самые интересные события предстоящей недели в Могилеве — от среды до среды. У нас сегодня три концерта, театральная премьера и пауки. Поехали!

Если вы устраиваете интересное событие, присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Среда, 20 ноября

В драмтеатре сразу два значимых события. Первое — премьера на малой сцене постановки «Последние свидетели» по мотивам книги Светланы Алексиевич. В основу спектакля легли несколько рассказов из книги, а также реальные истории артистов и их родных, переживших войну. Начало в 19.00

по мотивам книги Светланы Алексиевич. В основу спектакля легли несколько рассказов из книги, а также реальные истории артистов и их родных, переживших войну. Начало в 19.00 Второе театральное событие — гастроли театра Геннадия Гладкова «Территория мюзикла», Минск. Зрителей ждет музыкальное путешествие по хитам прошлого столетия. Начало в 18.30.

Четверг, 21 ноября

Еще одну громкую и популярную постановку драмтеатра — «Жоўты пясочак» — покажут на малой сцене. Начало в 18.30.



Фото: Денис Васильков

В Starlight cinema покажут музыкальный документальный фильм о группе Depeche Mode — Spirits in the forest, режиссер Антон Корбейн. В Могилеве премьера пройдет одновременно со всем миром. Фильм посвящен последнему концерту «Global Spirit Tour». Начало в 20.00.

Пятница, 22 ноября

В этнографическом музее проходит выставка пауков «8 лап» . Можно увидеть живых гигантских пауков, тараканов улиток и даже попончиков. Время работы — с 10.00 до 18.00.

Суббота, 23 ноября

В клубе «Cuba» пройдет концерт Гарика Погорелова . Это музыкант лейбла Kaufman Group, известного раскруткой Тимы Белорусских, и, возможно, следующая крупная белорусская звезда. Не пропустите! Начало в 18.00.

Воскресенье, 24 ноября

Отличный день, чтобы сходить всей семьей в кино. И фильм прекрасный — «Миа и белый лев». История девочки Мии, которая переезжает вместе с родителями из Лондона в Африку и в жаркой стране находит себе нового друга — маленького белого львенка. Рейтинги и отзывы подтверждают — идти стоит. Сеансов много, выбирайте .

Понедельник, 25 ноября

В «Е-Сити» проходит необычная выставка: вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего — более 70 террариумов. Время работы — с 10.00 до 21.00.

Вторник, 26 ноября

Мы и не заметили, как группе «Тяни-толкай» исполняется уже 20 лет. Коллектив приедет в Могилев отметить это событие — да не одни, а с эстрадно-симфоническим оркестром. Концерт пройдет во Дворце культуры области. Начало в 19.00.

Среда, 27 ноября

И еще один знаковый концерт в Могилеве — местная звезда Паша Любченко выступит в концертном зале «Могилев» с сольной программой «Я с тобой…». Начало в 18.30.

выступит в концертном зале «Могилев» с сольной программой «Я с тобой…». Начало в 18.30. В выставочном зале на Болдина, 1 пройдет презентация книги Олега Лисовского, известного исследователя и коллекционера старинных могилевских фотографий. Начало в 17.00.

Хорошей недели!

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