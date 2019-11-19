Пять признаков того, что вас сократят под Новый год

Источник материала: Ежедневник



фото: serpuhov.rjob.ru

В этом предсказании нет ничего от предновогодних гаданий. Просто к конце года чаще всего происходят сокращения. Ни на что не намекаем, но но времени подготовиться осталось уже не так много…

Для внимательного человека увольнение никогда не бывает неожиданным.

Первый симптом: компания поменяла владельца

Продажа фирмы или слияние ее с другой чревато перетряхиванием всех штатных единиц — от младшего менеджера по продажам покупок до верхушки правления.

Слияние влечет за собой дупликацию должностей и, значит, сокращение. А появление нового владельца означает, что у компании могут появиться новые планы, в которых вы не значитесь.

Второй симптом: непосредственный начальник уволился

Если прежний шеф ценил вас по известной только ему одному причине — вы, как и он, были лысым, то у нового может оказаться совершенно другой вкус.

Чтобы проверить, насколько к вам расположен новый начальник, можно использовать простой эксперимент. Выступите с инициативой какого-нибудь нового проекта. Если он будет одобрен, ты все еще на хорошем счету и парик вам не понадобится.

Третий симптом: вы больше не в курсе происходящего

О планах компании вы узнаете от уборщицы? Вероятно, теперь вы не входите в число тех, с кем делятся внутренней информацией. А если к тому же при вашем появлении большинство разговоров стихает, то, скорее всего, приказ о вашем увольнении уже готовится.

Четвертый симптом: вам поручили заведомо невыполнимое задание

На планерке вам поставили задачу за три дня во что бы то ни стало раздобыть молодильные яблоки для предстоящего корпоративного праздника. Будь у вас хотя бы пять дней, вы бы, конечно, справились. Но три, причем два из них падают на выходные!

Таким образом компания может готовить почву для вашего увольнения. Есть смысл насторожиться, если невыполнимые миссии следуют одна за другой.

Пятый симптом: ваша нагрузка уменьшилась

Меньше работы, меньше ответственности, а зарплата все та же. Казалось бы, повод для радости. Ан нет! Даже при увольнении наименее ценного сотрудника всегда предполагается какая-то замена ему. Просто ваши наниматели решили заняться перераспределением вашей работы не после, а до расставания с вами.

К похожему симптому можно отнести и настойчивое выпроваживание вас в отпуск. Соглашайтесь. Когда вернетесь, никто не разглядит под твоим загаром, как вы побледнели, узнав о своем увольнении.

Максим