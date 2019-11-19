В целях предупреждения пожаров в период с 16 октября по 1 ноября Смолевичским РОЧС совместно с местными исполнительными и распорядительными органами, организациями, обслуживающими жилищный фонд, при участии представителей районной прокуратуры на территории Смолевичского района проведена профилактическая акция «За безопасность вместе».

В ходе мероприятия по месту жительства посещены одинокие и одиноко проживающие престарелые граждане и инвалиды, семьи, дети в которых находятся в социально опасном положении, гражданам даны разъяснения по вопросам пожарной безопасности в жилых помещениях, распространена печатная продукция профилактической направленности, проведено обследование противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Работа по профилактике пожаров и возникновению иных чрезвычайных ситуаций организована на постоянной основе в рамках реализации Комплексного плана по профилактике правонарушений в Смолевичском районе на 2019 год.





Вместе с тем, за 9 месяцев 2019 года на территории Смолевичского района произошло 77 пожаров. На пожарах погибло 5 человек. Значительная часть пожаров имели место на территории садоводческих товариществ.

Основными причинами пожаров в текущем году явились нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств – 20; нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования – 12; неосторожное обращение с огнем – 26.

Причины пожара, на которых погибли люди: неосторожное обращение с огнем (4), нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования (1).

Как показывает приведенный выше анализ, в большинстве случаев причинами пожаров являются допущенные гражданами, а в некоторых случаях и должностными лицами предприятий и организаций нарушения правил пожарной безопасности.

В случае установления фактов таких нарушений виновные лица привлекаются к административной ответственности по статье 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (нарушения законодательства о пожарной безопасности). В текущем году к административной ответственности по указанной статье Смолевичским РОЧС привлечено 84 нарушителя.

Согласно ч. 1 ст. 23.56 КоАП нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.

Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара, — влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. (ч. 2 ст. 23.56 КоАП).

В случае нарушения правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшего возникновение пожара с тяжкими последствиями (крупный, особо крупный ущерб, причинения вреда здоровью, смерть), виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В силу положений ст. 46 Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в организациях несут персонально их руководители, по отраслям — руководители республиканских органов государственного управления, а по городам и другим населенным пунктам — местные исполнительные и распорядительные органы.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилых помещениях государственного, общественного фонда, фонда жилищно-строительных кооперативов возлагается на квартиросъемщиков, а в жилых квартирах, домах, надворных постройках, дачах и иных строениях, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, — на их собственников.

Для наглядности приведем пример:

Собственник дачного дома в садоводческом товариществе в течение 15 – 20 лет эксплуатирует холодильник, оставляя его во включенном состоянии в периоды своего отсутствия на даче. Неисправность ветхой электропроводки послужила причиной короткого замыкания, что, в свою очередь, привело к пожару, уничтожившему соседний дачный дом стоимостью 10000 рублей.

В таком случае собственник дома с неисправным холодильником может быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 304 УК, санкция которой предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Только неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности позволит избежать пожара и установленной законом ответственности.

Павел ЛАВКЕТ, заместитель прокурора Смолевичского района.