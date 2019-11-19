Дорогая редакция!

Прочла письмо «Добрые сердца и золотые руки» С.И. Еворовской из п. Усяж. Я подписываюсь под каждым ее словом, сказанным в адрес медицинского персонала стоматологического зубопротезного отделения УЗ «Смолевичская ЦРБ».

В ноябре будет год, как поставил мне зубные протезы ортопед Игорь Кордияк. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала его добрым словом. От чистого сердца благодарю Игоря Игоревича и весь медперсонал за профессиональную, качественную помощь, за понимание, внимательное и чуткое отношение к каждому пациенту, за поддержку и добрые слова. Также хочу поблагодарить работников регистратуры и кассира за понимание и доверительное отношение.

А еще от всего сердца благодарю зубного врача Алесинской амбулатории Татьяну Евстратовну Красницкую за качественное лечение и подготовку полости рта к протезированию, за профессионализм, поддержку, за нужные и теплые слова.

Как хорошо, что есть в нашей стране люди, которые дарят людям свет и душевную теплоту.

От всей души благодарю вас всех за ваши золотые руки и добрые сердца, за ваш профессионализм, понимание, чуткое и душевное отношение к своим пациентам. Дай вам Бог здоровья, благополучия, успехов в вашей благородной профессии и всех земных благ.

Дорогая редакция! Большое вам спасибо. Ваша газета с каждым выпуском становится все лучше, интереснее. Здоровья вам и процветания!

С уважением и благодарностью, Татьяна Николаевна ТОЛКАЧ, аг. Алесино.