БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе зарегистрировано четырнадцать браков: восемь в Смолевичском отделе загс, два в Усяжском сельисполкоме, три — в Плисском и один в Озерицко-Слободском.
Впервые вступили в брак:
Андрей Кириенко и Вероника Кузьма;
Александр Зимич и Татьяна Середюк;
Семен Колпак и Екатерина Михалик;
Денис Матюк и Мария Пахоменко;
Роман Пруделюк и Юлия Семенчик;
Александр Грак и Кристина Стрюкова;
Дмитрий Смирнов и Татьяна Кучерина;
Денис Сморгович и Олеся Кононович.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе и городе зарегистрировано двенадцать рождений детей.
В Жодинском сельисполкоме:
Вячеслав и Татьяна Граковичи из аг.Барсуки зарегистрировали рождение дочери Софии, шестого ребенка в семье;
рождение сына Максима, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Виктория Каракулины из аг.Будагово.
В Усяжском сельисполкоме:
Виктор и Алина Пивнюк из д. Высокое зарегистрировали рождение первенца, сына Яна;
рождение первого ребенка, сына Артема, зарегистрировали Владимир и Екатерина Кацуба из пос. Усяж.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме Максим и Ксения Генераловы из аг. Слобода зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, дочери Евгении.
В Смолевичском отделе загс:
Алексей и Мария Хотько зарегистрировали рождение дочери Софии, второго ребенка в семье;
рождение дочери Маргариты, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Ольга Коношенок;
Александр и Ольга Кмит зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Максима;
рождение первенца, дочери Эмилии, зарегистрировали Кирилл и Василина Хомченко;
Артем и Анастасия Белоглазовы зарегистрировали рождение дочери Арины, первого ребенка в семье;
рождение дочери Полины, второго ребенка в семье, зарегистрировали Павел Сидоренко и Екатерина Адашкевич;
Леонид и Ольга Федоровичи зарегистрировали рождение сына Дмитрия, первого ребенка в семье.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе зарегистрировано двенадцать смертей.
Пять смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, три — Усяжский сельисполком, две —Жодинский. По одному человеку ушли из жизни в Пекалинском и Плисском сельсоветах.
Драчковским, Озерицко-Слободским, Заболотским, Зеленоборским сельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).