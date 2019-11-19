БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано четырнадцать браков: восемь в Смолевичском отделе загс, два в Усяжском сельисполкоме, три — в Плисском и один в Озерицко-Слободском.

Впервые вступили в брак:

Андрей Кириенко и Вероника Кузьма;

Александр Зимич и Татьяна Середюк;

Семен Колпак и Екатерина Михалик;

Денис Матюк и Мария Пахоменко;

Роман Пруделюк и Юлия Семенчик;

Александр Грак и Кристина Стрюкова;

Дмитрий Смирнов и Татьяна Кучерина;

Денис Сморгович и Олеся Кононович.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе и городе зарегистрировано двенадцать рождений детей.

В Жодинском сельисполкоме:

Вячеслав и Татьяна Граковичи из аг.Барсуки зарегистрировали рождение дочери Софии, шестого ребенка в семье;

рождение сына Максима, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Виктория Каракулины из аг.Будагово.

В Усяжском сельисполкоме:

Виктор и Алина Пивнюк из д. Высокое зарегистрировали рождение первенца, сына Яна;

рождение первого ребенка, сына Артема, зарегистрировали Владимир и Екатерина Кацуба из пос. Усяж.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме Максим и Ксения Генераловы из аг. Слобода зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, дочери Евгении.

В Смолевичском отделе загс:

Алексей и Мария Хотько зарегистрировали рождение дочери Софии, второго ребенка в семье;

рождение дочери Маргариты, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Ольга Коношенок;

Александр и Ольга Кмит зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Максима;

рождение первенца, дочери Эмилии, зарегистрировали Кирилл и Василина Хомченко;

Артем и Анастасия Белоглазовы зарегистрировали рождение дочери Арины, первого ребенка в семье;

рождение дочери Полины, второго ребенка в семье, зарегистрировали Павел Сидоренко и Екатерина Адашкевич;

Леонид и Ольга Федоровичи зарегистрировали рождение сына Дмитрия, первого ребенка в семье.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано двенадцать смертей.

Пять смертей зарегистрировал Смолевичский отдел загс, три — Усяжский сельисполком, две —Жодинский. По одному человеку ушли из жизни в Пекалинском и Плисском сельсоветах.

Драчковским, Озерицко-Слободским, Заболотским, Зеленоборским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).