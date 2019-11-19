23-24 ноября на базе оздоровительного комплекса «Огонек» (д. Волма) состоится II открытый турнир по мини-футболу «Кубок «Огонька» среди любительских команд Смолевичского района.

К участию в турнире допускаются предприятия и организации, а также любители футбола, не имеющие медицинских противопоказаний.

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются на электронную почту ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» centrfksit_smol@mail.ru или по тел. +375292357294.

Приглашаем принять участие всех желающих!