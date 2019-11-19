В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси автомобили должны быть оборудованы зимними шинами — согласно Указу № 483 Президента Республики Беларусь (об обязательном использовании зимних шин). Под данный указ подпадают все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн, они должны быть оборудованы зимними шинами. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины.

Учитывая капризы сегодняшней погоды, многие автомобилисты задаются вопросом: когда лучше менять резину и на что ориентироваться? На первый снег и гололед?

— Наш климат переменчив, поэтому лучше смотреть не в календарь, а на градусник, — убеждена инспектор ДПС Ирина Стрельцова. — Если температура воздуха опустилась до +7°C±5°C, это свидетельствует о необходимости переобуть свою машину. Оставаться на летней резине небезопасно, так как при такой температуре воздуха резина теряет сцепление с трассой и становится более грубой.

Многие полагают, что отличия зимней резины от летней состоят в высоте профиля и ином рисунке протектора, однако это не так. Летние шины имеют другой состав резиновой смеси, который менее подвержен высоким температурам. Попросту говоря – резина устойчива к высоким температурам, хорошо «цепляется» за дорожное полотно. Но при этом она «дубеет» при низких температурах, не обеспечивая должного сцепления. Как правило, нижним порогом считается температура +7, а критической точкой является температура в 0 градусов. Зимняя резина же более мягкая, менее восприимчива к низким температурам. Однако, при температуре воздуха +7 и выше, они начинают быстрее изнашиваться и «плыть».

— Каждый год после первого снегопада в шиномонтажи выстраивается очередь из желающих поменять резину на зимнюю, — говорит Ирина Стрельцова. — Обычно 90% автолюбителей откладывают смену покрышек до последнего, создавая нездоровый ажиотаж при первых признаках настоящей зимы. Чтобы не тратить время впустую, стоя в очереди, лучше менять резину заранее.

Корр. «КС».