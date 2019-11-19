В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» проходит семинар для государственных СМИ Минской области «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке».

Семинар для государственных СМИ Минской области проходит в «Великом камне»

Семинар для государственных СМИ Минской области проходит в «Великом камне»

Семинар для государственных СМИ Минской области проходит в «Великом камне»

Семинар для государственных СМИ Минской области проходит в «Великом камне»

Семинар для государственных СМИ Минской области проходит в «Великом камне»