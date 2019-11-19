«Боровичок» собирает друзей

Впервые в этом учебном году ребята из Зеленоборской школы ждали каникулы с нетерпением. Они знали, что их вновь позовет оздоровительный лагерь «Боровичок», где можно будет найти новых друзей, узнать что-то интересное, принять участие в конкурсах и играх, с пользой провести время.

Каждый день в лагере имел свой девиз. «За безопасность и здоровье вместе!» – один из них, самый важный. Ребята с удовольствием принимали участие в викторинах, играх и творческих конкурсах на знание правил безопасного поведения при пожаре, на дороге, в быту, вблизи железнодорожных путей. Итогом коллективного творческого дела «Интересно о полезном» стали коллажи о том, что помогает нам быть здоровыми.

Вместе с «Боровичком» мальчики и девочки учились беречь природу. Один из дней в нашем лагере прошел под девизом «Земля – наш общий дом!». Ребята смогли правильно ответить на вопросы викторины на знание правил раздельного сбора мусора, с интересом участвовали в конкурсе «Секреты экономии», который прошел в преддверии Международного дня энергосбережения. Во время прогулки «Осенний калейдоскоп», которая прошла под знаком Года малой родины, мальчики и девочки наблюдали красоту осенней природы родного поселка, делились впечатлениями.





В рамках республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!» ребята нашего лагеря приняли участие в традиционной акции «Обелиск» по благоустройству воинского захоронения п. Зеленый Бор. И даже осенний дождик не помешал ребятам в осуществлении намеченных планов.

Погода на улице может быть разной, но в нашем лагере всегда солнечно и тепло!

А.В. ХОМИЧ, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Зеленоборский УПК».

Фото из архива учреждения образования.