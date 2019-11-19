В Минске задержали парня, потому что его паспорт пах марихуаной

Источник материала: KYKY

Кажется, в Беларуси разоблачение людей, так или иначе связанных с психотропами, выходит на новый уровень. Вот доказательство: в Минске задержали 20-летнего парня, которого заподозрили в хранении наркотиков. О том, что молодой человек носит с собой марихуану, выяснили по запаху из его паспорта.

Как сообщает минская милиция, парень пришел в ледовую арену, чтобы покататься на коньках. Для этого он отдал свой паспорт: в нем сотрудники проката обнаружили подозрительный лист с «пряным запахом». И вызвали милицию.

Выяснилось, что лист в паспорте – это марихуана. Парня задержали. Силовики осмотрели его личные вещи: оказалось, молодой человек носил с собой банку с одним граммом вещества, а также два курительных прибора.

Во время беседы с милиционерами юноша признался, что в деревне, где живут его родители, наркотиков еще больше. Он три месяца выращивал куст конопли на участке, а урожай хранил под крышей сарая. Разумеется, сарай тоже обыскали – там лежала еще сотня граммов марихуаны.

Известно, что парень родом из Украины. Вместе с семьей пару лет назад он переехал в Беларусь. Сейчас молодой человек живет в Минском районе, где снимает комнату. Следователи пытаются выяснить, занимался ли он сбытом веществ другим людям. Материалы дела передали в СК.