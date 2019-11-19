Антитабачная акция проходит в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция, инициированная Минздравом, проходит в Беларуси по 21 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Акция приурочена ко Дню некурения, который проводится ежегодно в третий четверг ноября по инициативе Международного союза по борьбе с раком.

Ее цель — профилактика заболеваний, которые причинно связаны с табакокурением, повышение информированности населения о пагубных последствиях потребления табака и воздействия табачного дыма, формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на защиту населения от последствий курения.

Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.

В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения в возрасте от 18 до 69 лет (STEPS-исследования), курит 29,6% населения. Хотя благодаря антитабачным мерам число потребителей табака снижается (на 12% с 2001 года), проблема по-прежнему остается актуальной.

Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др. Кроме того, продолжение курения негативно сказывается на проведении специального лечения при возникновении этих заболеваний.

Показатель риска, связанный с курением, различен для опухолей различных локализаций и зависит от возраста на момент начала курения, его длительности и количества сигарет, выкуриваемых в день. Риск возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышен в 2-3 раза по сравнению с некурящими и в 10 раз у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день. Для развития рака легкого, как правило, необходим временной период от 10 до 30 лет курения. Вместе с тем риск увеличивается в 3-4 раза при выкуривании более 25 сигарет в день.

Что касается риска возникновения рака пищевода, он в 5 раз выше у курящих по сравнению с некурящими, а рака желудка — в 1,5 раза.

По данным социсследования более чем половине опрошенных приходится находиться рядом с курящими в различных местах (на остановках общественного транспорта, в организациях общественного питания, на работе, в гостях, дома и т.д.). Поэтому особое внимание при проведении акции будет уделено ограничению курения в организациях общественного питания и других общественных местах.

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