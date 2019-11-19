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«У каждой – свой характер». Съездили к элитным лошадям под Минском и узнали, какие две буквы должны быть в кличке
Источник материала: СТВ
Конноспортивный комплекс «Полочаны» Молодечненского района работает по замкнутому циклу: от разведения пород лошадей до их продажи. В конюшне – более сотни животных и все универсальные. Ферму посетили корреспонденты программы
Елена Белоус, инструктор по конному спорту:
Лошадей от полочанской конефермы покупают не только белорусы, но и соседи из России и даже Узбекистана. А это уже показатель. За животными здесь ухаживают по-особому, и к каждому подбирают индивидуальный подход. Их, можно сказать, «отец» и воспитатель Михаил Бриль работает уже пятый год. Его задача – вырастить и подготовить молодых лошадей к будущей работе с людьми.
Интересно, что у лошадей двойняшки рождаются очень редко. И если рождаются, то, как правило, либо один погибает, либо даже два. А у нас был хороший такой пример, что могут рождаться и два, и могут выживать, быть здоровыми, полноценным лошадьми. У нас родословная учитывается. У нас немецкие породы, поэтому кличка лошади – первая буква должна быть по кличке отца, в середине или в конце должна быть обязательно буква матери. Иногда сложно придумать кличку, чтобы все было правильно.
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«У каждой – свой характер». Съездили к элитным лошадям под Минском и узнали, какие две буквы должны быть в кличке
Конноспортивный комплекс «Полочаны» Молодечненского района работает по замкнутому циклу: от разведения пород лошадей до их продажи. В конюшне – более сотни...
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