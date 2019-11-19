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В Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья отца

20.11.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Логойском районе два брата взяли ружье отца и пошли стрелять в лес.    

По информации Следственного комитета, 19 ноября правоохранители получили сообщение о госпитализации 13-летнего подростка с огнестрельным ранением головы и правого плеча. Были организованы проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств случившегося.    

Установлено, что происшествие произошло 18 ноября. Два брата тайком взяли у отца незарегистрированное ружье «ТОЗ-16» с патронами и пошли в лес пострелять.    

В Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья отца
Фото: СК

Подросток собирался прикрепить к дереву мишень из бумаги, а старший брат, которому 17 лет, держал ружье. Произошел случайный выстрел, картечь нанесла телесные повреждения подростку.    

На следующий день пострадавший начал жаловаться на боли, его доставили в больницу родители. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.    

Было осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, были опрошены родители.    

По месту жительства семьи изъяты два незарегистрированных и одно зарегистрированное ружья, 44 снаряженных патронов и иные имеющие значение предметы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.   

В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времён ВОВ и повесил на стену (читать далее).    

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Новости Беларуси. В Логойском районе два брата взяли ружье отца и пошли стрелять в лес.     По информации Следственного комитета, 19 ноября правоохранители...
 
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