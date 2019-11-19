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СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цифровой иммунитет от хищений с криптоплатформ и платежных карт обсуждают 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Следственном комитете проходят совместные мероприятия с представителями международных платежных систем. О серьезности работы говорит и подписание протокола о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и American Express – одной из крупнейших финансовых компаний мира. В документе заявлен и обмен информацией о преступлениях информбезопасности. Это позволит максимально быстро реагировать на новые уловки интернет-мошенников.
Следователи признаются, что стараются быть в виртуальном тренде и активно выявлять киберпреступников. Буквально на днях стали известны подробности громкого уголовного дела о хищении в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. Это первый опыт обращения в доход государства криптовалюты.
Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Александр Шевченко, управляющий белорусской криптобиржей:
Отдельная тема встречи – хищение с банковских карт потребителей. Такие случаи участились по всему миру. И здесь, утверждают специалисты, роль играет не только бдительность правоохранителей, но и самих владельцев платежных карт. Личные данные финансовых документов должны храниться в тайне.
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Новости Беларуси. Цифровой иммунитет от хищений с криптоплатформ и платежных карт обсуждают 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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