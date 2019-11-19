|
Николай Пинигин: «Моя задача – чтобы в отпуске я никого не видел. Тогда я сохраняю свои силы»
Источник материала: СТВ
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Для меня отдых – это деревня. Я сижу у себя там в отпуске и всё. И никого не вижу. Есть перегруз – это обычная история. Но быть живым, интересоваться всем и жить, время чуять – это важно очень. Есть художник, который сидит в мастерской и пишет, людей нет вокруг. И потом нужна компания, чтобы поговорить.
Не потому что они плохие или хорошие.
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как не выгореть в профессии?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)