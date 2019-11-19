|
БелАЭС готовится к циклу испытаний перед завозом ядерного топлива
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. БелАЭС готовится к циклу испытаний перед завозом ядерного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они станут завершающим этапом перед физическим пуском станции, который запланирован на первый квартал будущего года. Об этом 20 ноября сообщили в Минэнерго.
Там прошло заседание Комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Встреча собрала представителей семи государств. Одна из главных тем – обеспечение готовности при аварии. Соответствующее межправсоглашение о сотрудничестве уже ратифицировано Россией, Узбекистаном и Беларусью.
Николай Спасский, заместитель генерального директора ГК «Росатом»:
21 ноября Комиссию СНГ ждут на площадке БелАЭС. Запланировано посещение информационного и учебно-тренировочного центров. Эксперты также побывают в Островце.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. БелАЭС готовится к циклу испытаний перед завозом ядерного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут завершающим этапом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)