ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль

20.11.2019 13:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте столкнулись три автомобиля.    

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 20 ноября утром. За рулем маршрутного такси Peugeot находился 47-летний мужчина. Он совершил столкновение с такси Renault, которым управлял 27-летний брестчанин. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора.  

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

От удара такси развернуло, оно выехало на встречку, где столкнулось со стоявшим на светофоре Peugeot, за рулем которого находился 33-летний мужчина.  

Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.  

В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В маршрутке в момент ДТП находились три пассажира, такси ехало без пассажиров. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС.  

На прошлой неделе в Бресте на перекрестке участниками аварии стали пять машин – читать далее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бресте столкнулись три автомобиля.     По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 20 ноября утром. За рулем маршрутного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Среда развлечений» в Могилеве: концерты, премьера в театре и Depeche Mode
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика