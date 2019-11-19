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В Бресте на перекрёстке столкнулись маршрутка, такси и легковой автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте столкнулись три автомобиля.
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От удара такси развернуло, оно выехало на встречку, где столкнулось со стоявшим на светофоре Peugeot, за рулем которого находился 33-летний мужчина.
Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
В маршрутке в момент ДТП находились три пассажира, такси ехало без пассажиров. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС.
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Новости Беларуси. В Бресте столкнулись три автомобиля. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 20 ноября утром. За рулем маршрутного...
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