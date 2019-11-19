В Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сморгони легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 19 ноября на улице Ленина. 55-летний водитель Volvo совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. Подросток внезапно выехал на проезжую часть около нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля.



Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Пострадавший был госпитализирован с переломом ключицы и травмами.

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.