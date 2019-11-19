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В Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сморгони легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста.
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Пострадавший был госпитализирован с переломом ключицы и травмами.
Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
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Новости Беларуси. В Сморгони легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 19...
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