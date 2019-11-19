ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть

20.11.2019 13:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сморгони легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста.  

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 19 ноября на улице Ленина. 55-летний водитель Volvo совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. Подросток внезапно выехал на проезжую часть около нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля.  

В Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Пострадавший был госпитализирован с переломом ключицы и травмами.  

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.  

На минувших выходных в Сморгонском районе велосипедист погиб под колесами Opel – здесь подробнее

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Сморгони легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста.   По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
В детской команде «Аякса» зажигает 14-летний защитник почти двухметрового роста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика